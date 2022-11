Le troisième oeil Tome 2 : Le veilleur du crépuscule. Edition collector

Une édition collector pour la chute d'un ange exterminateur. Après une expérience psychédélique, Michael a activé le pouvoir de son troisième oeil. Désormais il a accès à un état alternatif et grisant auquel peu sont initiés. Mais s'il parvient à présent à distinguer les auras spectrales qui émanent de chaque individu, il lui est aussi terrifiant de constater à quel point certaines âmes sont noires. Et tandis qu'il s'érige progressivement en ange exterminateur, combattant les démons qui pullulent derrière le voile de la réalité, Michael est assailli de visions d'horreurs et de carnages de plus en plus violentes. Quels sombres desseins certains complotistes occultes ourdissent-il dans les salons feutrés de la capitale ? Malgré l'amour qui le lie à la musicienne Cybèle, Michael lentement bascule et, dans son obsession d'éradiquer le Mal, va entamer une véritable descente aux enfers... Dans ce second tome, qui s'accompagne d'un cahier graphique, Le guide du monde astral, et d'illustrations inédites de Paris l'auteur livre un thriller fantastique contemporain et rend à la perfection toute la dimension ésotérique et occulte de la capitale.