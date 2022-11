Escalade spectaculaire

Un florilège des plus sidérantes photos de grimpe de la planète en compagnie des meilleurs photographes de la discipline. Le grimpeur légendaire Patrick Edlinger comparait l'escalade à une expression corporelle similaire à celle de la danse, à l'exception que la chorégraphie est dictée non pas par un chorégraphe, mais par les prises du rocher ; voyez donc ce livre comme un opéra vertical où l'essence de cette discipline est mise à l'honneur. La ligne, l'effort dans la difficulté, la beauté du mouvement, la singulière structure du rocher, l'ambiance et l'engagement seront l'orchestre, le grimpeur sera le soliste. Vous devriez déjà sentir l'air contre vos mollets, le grain du rocher sous vos mains et le vide sous vos pieds, non ? Nul besoin d'être soi-même pratiquant pour comprendre et admirer les performances époustouflantes de ces acrobates des parois. Mais pour mieux percevoir ce qui se joue dans chaque cliché, vous pourrez vous reposer sur la plume subtile de Lucien Martinez. Les photographes : Jan Novak, Alex Buisse, Will Saunders, Simon Carter, Piotrek Deska, Sam Bié, Bernardo Gimenez, Matteo Pavana, Lena Drapella, Marc Daviet, Jacopo Larcher, Alex Eggermont...