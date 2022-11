La grande ronde des renards. 7 contes autour du monde

Entrez dans la ronde des renards, sous l'arbre à racontars En un temps qui n'est pas d'hier, Renard était un sacré raconteur d'histoires. Il marchait de forêt en forêt avec son sac en bandoulière, s'asseyait dans une clairière et en sortait un conte ramassé aux quatre coins du monde. Goupil, coyote, roux ou des neiges : le renard a su user de ruse pour intégrer la plupart des récits enfantins de nos contrées. Mais en regardant un peu plus loin, il apparaît aussi dans de nombreux récits, du Japon à l'Amazonie, du Canada à l'Algérie. Partout et en toute situation, il se distingue par sa ruse et sa malice, toujours prêt à tromper son monde pour aider les siens.