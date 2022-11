1998 : deux frères partent skier dans une station huppée des Alpes françaises... mais un seul revient. 2020 : Deux couples liés au disparu se retrouvent dans un chalet de luxe de cette même station. Et quelqu'un attend son heure pour se venger. Un suspense dans la lignée des romans de Ruth Ware (La Disparue de la cabine n°10) et Michelle Frances (La Petite amie). Quatre clients. Un chalet de luxe. Le crime parfait... Le livre qui a fait frissonner l'Angleterre 1998. Deux frères, Will et Adam, emmènent leurs petites amies respectives dans une station de ski huppée des Alpes françaises. Un jour, les deux frères partent faire du hors-piste. Mais, au retour, l'un d'eux manque à l'appel... 2020. Deux couples ont loué dans cette même station un chalet de luxe. Quatre personnes liées, d'une façon ou d'une autre, à l'homme disparu une vingtaine d'années plus tôt. Quatre personnes qui toutes cachent des secrets. Et, dans l'ombre, quelqu'un connaît la vérité sur ce drame du passé. Quelqu'un qui attend son heure pour frapper. Dans ces montagnes glaciales, l'expression " cold case " n'a jamais aussi bien porté son nom... Un suspense dans la lignée des romans de Ruth Ware (La Disparue de la cabine n°10), C. L. Taylor (L'Accident, Le Mensonge...) et Michelle Frances (La Petite amie, Le Scoop).