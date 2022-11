Dans le scriptorium

Un homme se réveille, désorienté, dans une chambre inconnue. Sur un bureau sont soigneusement disposés une série de photographies en noir et blanc, deux manuscrits et un stylo. Qui est-il ? Pourquoi se retrouve-t-il assigné à résidence ? Que lui veut cette dénommée Anna qui lui parle d'un traitement en cours, mais aussi d'amour et de promesses ? Et qui sont ces visiteurs qui viennent lui reprocher de les avoir jadis envoyés accomplir de mystérieuses missions dont certains sont revenus détruits ? Revisitant les territoires de l'inquiétante étrangeté où son oeuvre s'enracine, Paul Auster livre ici une étonnante variation sur la relation du romancier à ses personnages.