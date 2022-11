Joey Starr, mon guide Bistronomik

Le Cook Book de Joey starr : découvrez ses recettes, ses adresses, ses rencontres avec les chefs pour un cuisine, vivante et engagée. Noël 2021, Joey Starr révèle sa passion militante pour la cuisine, l'alimentation au quotidien et surtout sa soif de rencontrer et de mettre en valeur les cuisiniers, pâtissiers, bouchers, vignerons, boulangers ... Tous les artisans et producteurs qui se battent quotidiennement pour une cuisine vivante, engagée et partagée. C'est la devise de la revue Five Starr qu'il a lancée en kiosque, créant la surprise et suscitant un accueil unanimement positif voire enthousiaste. C'est pour lui un mouvement et un engagement citoyen profond. Entouré de la mouvance " bistronomie " et de ses représentants les plus célèbres (Yves Camdeborde, Stéphane Jégo, Nina Métayer, Julien Duboué, Hugo Desnoyer, Eric Ospital...) qui accompagnent avec enthousiasme sa démarche, il propose aujourd'hui un guide inattendu de ses adresses originales et inédites, des recettes rapides et enlevées de sa création et de celle des chefs amis. Ce guide est entrecoupé de portraits singuliers de représentants de la nouvelle gastronomie défendue par Joey.