La voie de l'écoute. La méthode pour libérer votre créativité en 6 semaines

Après le best-seller Libérez votre créativité, Julia Cameron propose une nouvelle méthode révolutionnaire de transformation et de libération de notre potentiel créatif : en 6 semaines seulement, apprenez comment déployer vos talents et vous réaliser pleinement. Laisser sa créativité s'exprimer, c'est se permettre d'exister. En pratiquant "l'art de l'écoute", on accède à une dimension différente de la créativité, totalement inédite et surtout plus profonde. En étant attentif, loin des tourbillons du mental, on gagne en clarté, en efficacité, et on accède à la source créative de notre potentiel spirituel. Ce livre invite à un formidable voyage intérieur à l'écoute de nos besoins.