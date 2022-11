La vraie victoire du RN

Le vrai gagnant des élections de 2022 est le Rassemblement national. Le score de Marine Le Pen a progressé sensiblement au second tour de la présidentielle par rapport à 2017. Son parti a pu constituer un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale. Il a modifié le centre de gravité des droites et attiré le vote des classes moyennes et supérieures, y compris dans les rangs des fonctionnaires. Fin analyste de la vie politique en France, Luc Rouban explique ce changement majeur par une accumulation de facteurs. L'offre politique de Marine Le Pen, en associant l'autorité et la question sociale, semble répondre aux attentes d'une grande partie d'un électorat qui s'est droitisé et cherche toujours la sécurité, mais aussi la promotion économique ou l'équité dans le traitement des citoyens. Le RN se présente comme le parti qui entend protéger le mode de vie de tous les Français en dépit des effets de la mondialisation et du dérèglement climatique. Dans la tension historique qui l'oppose au macronisme, il est devenu le porte-drapeau de la vulnérabilité.