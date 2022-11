"Les enfants ne savent pas se venger de l'injure que le monde leur fait". Est-ce en racontant leur histoire que la narratrice de ce livre saura leur faire justice ? Cette femme de cinquante ans s'est occupée d'Alias, le fils de ses voisins et amis, depuis toujours. Le couple s'est rapidement séparé et l'enfant, quand il a eu dix ans, a révélé les sévices physiques et psychologiques que sa mère lui faisait subir. S'ensuivent des plaintes, une enquête et un dossier transmis à la Protection de l'enfance, une institution qui suivrait quelque trois cent cinquante mille jeunes et qui va, au mépris de ce qu'il a enduré, faire vivre à Alias une expérience qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Un livre puissant qui nous montre que "l'amour, comme les nuages, peut prendre des formes inimaginables".