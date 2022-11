Réimaginer nos interactions avec le monde numérique

Pour imaginer l'avenir du monde numérique, considérer la technologie seule ne suffit pas : nous devons penser nos interactions avec elle. Domaine de recherche visant à augmenter les capacités humaines grâce à celles de la machine, l'interaction humain-machine pose une question fondamentale : comment faire en sorte que les ordinateurs répondent, en toutes circonstances, aux besoins des personnes qui les utilisent ? Wendy E. Mackay nous guide dans l'exploration de ce vaste champ de réflexion, en nous présentant les fondements théoriques et les défis d'un domaine multidisciplinaire qui puise aussi bien dans les sciences naturelles et sociales que dans l'informatique, l'ingénierie et la conception. Directrice de recherche à Inria, Wendy E. Mackay est responsable du groupe de recherche en interaction humain-machine (IHM) Ex-Situ. Elle est professeure invitée sur la chaire annuelle Informatique et sciences numériques, créée en partenariat avec Inria, pour l'année académique 2021-2022.