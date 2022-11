Petit guide du comportement équin. Premiers pas dans l'observation et la compréhension des chevaux

"Ce cheval ne va pas bien ! Il gratte la clôture avec ses dents. ". . Que cherche-t-il donc à faire ? S'agit-il vraiment d'un signe de mal-être ou bien est-il normal pour lui de manger du bois ? A travers une cinquantaine de fiches pratiques, découvrez les principaux comportements des chevaux. Habitudes alimentaires, activités locomotrices ou interactions sociales... Au sein de chaque catégorie, l'analyse de la posture s'appuie sur cinq indicateurs pour identifier l'activité principale du cheval. Grâce à la position des oreilles, de la queue, de l'encolure et des membres, mais aussi à l'orientation générale du corps, il devient possible de distinguer un moment de jeu d'une situation plus "conflictuelle" , par exemple. En mettant à disposition des clés de lecture, ce petit guide invite à observer attentivement les chevaux qui nous entourent, que l'on soit cavalier ou pas. Car c'est par l'observation que nous accéderons à une meilleure compréhension de l'univers des chevaux et de leurs besoins, pour développer la relation homme-cheval la plus positive, équilibrée et juste possible. Camille Piger-Bayle a réalisé un parcours en équitation "classique" , notamment dans la discipline du dressage. Formée au métier d'équicienne au sein de l'Ecole européenne d'équicien, elle y a été initiée à l'observation du cheval. C'est cette découverte, qui a radicalement changé son regard sur les chevaux et, d'une manière plus générale, sur le vivant, qu'elle a eu envie de partager ici.