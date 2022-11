L'histoire de Cédric Pellegrini, c'est celle d'un garçon de la classe moyenne qui apprend à exister à travers le regard des filles dans les années 80. Au détour de ses émois amoureux, jamais très éloignés de la piste de danse, l'auteur vous présente aussi sa famille et il réalise que grandir est une belle arnaque. Un livre qui parle de la vie, de l'amour et de la mort sans jamais oublier de vous faire sourire, et qui donne espoir, même quand ça fait mal.