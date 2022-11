Le beau livre de l'astronomie. De l'observation à l'exploration spatiale

L'homme pourra-t-il un jour fouler le sol de Mars De quand datent les plus anciens calendriers ? Y-a-t-il de la vie ailleurs ? De l'observation à l'exploration spatiale, ce livre raconte 250 grandes étapes de l'histoire de l'astronomie. Chaque événement est expliqué et illustré par une magnifique image en couleur. Les plus grands savants sont présents : retrouvez Ptolémée, Copernic, Galilée ou encore Stephen Hawking ! Des premiers engins volants au télescope spatial James Webb, vous découvrirez les tentatives les plus audacieuses pour explorer l'Univers. Plongez dans ce livre, lisez-le d'une traite ou dégustez-le au gré de vos envies, et partez à la conquête de l'espace !