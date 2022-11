The Sound of my Soul. Tome 2

Avec The Sound of my Soul, Rin Saitô livre une histoire pleine de sensibilité, qui nous invite à vivre en harmonie les uns avec les autres, dans le respect de toutes les différences. Depuis qu'il a intégré une école classique, Mizuki subit beaucoup de pression et de discrimination : parce qu'il est différent, beaucoup de camarades le harcèlent. D'abord choqué par ce traitement, il va finalement se trouver une alliée en la personne de Yui. Avec cette apprentie pianiste, il décide d'intégrer le club de musique. Aurait-il enfin trouvé sa place ?