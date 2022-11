Dans la vallée d'Entremons, coule une petite rivière de montagne, la Vigonne. Après deux semaines de pluies incessantes arrive la plus grosse crue jamaisenregistrée. Le pont d'Entremons cède. Une vague de boue et de pierresemporte la moitié du cimetière voisin. Plus de trente cercueils partent à ladérive. Quand l'eau se retire, c'est la consternation, puis la stupeur : lesvillageois découvrent dans le caveau provisoire du village un cadavre en trop, un corps nu, mutilé. La vallée est coupée du monde, Damien Sergent qui habite en amont depuis ledécès de sa compagne est plus seul qu'il ne l'a jamais été. Il doit accepter uneenquête dont il ne veut pas. Il va pouvoir compter sur l'aide inattendue d'un détective privé, son anciencollège Frédéric Biakry qui a pris sa retraite de la police. Et si ce mort en trop avait un message à délivrer, si la vallée cachait unprédateur qui agit depuis plusieurs années. Guillaume COQUERY a grandi au pied des Pyrénées. Primé dans plusieursconcours de nouvelles, avec Putain de karma, il signe le dernier opus de satrilogie commingeoise