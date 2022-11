Cristiano. L'homme qui voulait être aimé

Né en 1985 sur l'île de Madère, Cristiano Ronaldo n'était pas destiné à devenir la personnalité la plus médiatisée de la planète. De Lisbonne à Manchester en passant par Madrid et Turin, l'attaquant portugais a dû s'élever au-dessus d'une montagne d'obstacles pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du football et l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Au travers de neuf interviews exclusives et de moments de vie plus intimes partagés avec l'icône, Thierry Marchand brosse le portrait d'un personnage dont la réussite a depuis longtemps dépassé le cadre du sport. Plus de vingt années d'une carrière passée à tutoyer les sommets, des dizaines de records, de trophées collectifs et de récompenses individuelles, et surtout... cinq Ballons d'Or.