Yannick Alléno, chef multi-étoilé, appartient au cercle très exclusif des plus grands chefs de son époque. Il nous offre dans cet ouvrage ses 25 ans de savoir-faire culinaire. Ma cuisine française est le livre le plus emblématique de sa génération avec plus de 500 recettes et 1500 photos. Véritable oeuvre d'art, ce livre s'impose comme une référence mondiale de la gastronomie française. Canapés, amuse-bouches, entrées froides ou chaudes, crustacés, poissons, viandes, volailles, gibiers, abats, fromages, desserts et mignardises... Yannick Alléno nous convie au coeur d'une expérience culinaire unique.