La Prise de possession des îles Kerguelen par la France. 1er janvier 1893

Janvier 1893. La France prend conscience qu'elle doit manifester son intérêt pour les îles subantarctiques, à l'extrême sud de l'océan Indien, avant qu'un autre pays n'en prenne possession. Un aviso à vapeur de la Marine nationale, L'Eure, est envoyé par les quarantièmes rugissants pour confirmer les droits de la République française sur ces îles du bout du monde, découvertes sous l'Ancien Régime, en 1772, par le navigateur français Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec, et trop longtemps délaissées. Sous une salve protocolaire de vingt-et-un coups de canon, le drapeau tricolore est hissé pour la première fois sur l'archipel des Kerguelen, ainsi que sur les îles Crozet, Amsterdam et Saint-Paul. Les marins racontent cette étonnante expédition, grâce à laquelle la France détient aujourd'hui le deuxième domaine maritime mondial, juste après celui des Etats-Unis. Après " L'Argot des manchots" , qu'il a consacré au savoureux lexique des scientifiques et militaires séjournant aux Kerguelen, Bruno Fuligni revient sur cette étonnante prise de possession en s'appuyant sur les récits publiés dans la presse de l'époque et sur un manuscrit inédit conservé par la famille d'un des marins de 1893.