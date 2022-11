Mes tours de magie avec 30 tours

30 tours de magie, parmi lesquels 5 inédits, proposés par le célèbre magicien Gilles Arthur : des tours à faire en intérieur, dehors, en spectacle, avec toutes sortes d'objets du quotidien (casquette, lacets, téléphone portable, élastique, bouteille d'eau, dé, bague, etc.) mais aussi avec l'incontournable jeu de cartes. Des tours faciles à réaliser grâce aux pas à pas illustrés. Des petits dessins d'humour sur le monde des magiciens viennent ponctuer le livre et apportent une touche inédite : on peut aussi rire en faisant de la magie !