Astrologie de la Lune. Découvrez tous les secrets de cet astre magique

Le guide incontournable pour comprendre son influence sur votre personnalité et son importance dans votre vie. La Lune, satellite naturel de la Terre, est un élément clé de votre thème astral. Longtemps moins considéré que le signe solaire, cet astre a pourtant une influence majeure sur votre vie. Dans cet ouvrage, l'astrologue Nathalie Ros vous donne toutes les clés pour comprendre sa place dans votre thème astral, son pouvoir et comment le mettre à profit pour améliorer votre quotidien. Découvrez : La Lune dans les signes du Zodiaque - La Lune dans les maisons astrologiques - La lune noire - Les Noeuds lunaires - Les phases lunaires - Les mentions lunaires - Les légendes et les traditions autour de la Lune - Les voeux lunaires - Les nouvelles et les pleines lunes dans chaque signe - Comment approfondir votre relation avec la lune