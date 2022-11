Le guide de l'invisible. Médiumnité, communication avec les guides, passage d'âmes, purification des lieux...

Le guide complet pour communiquer avec l'invisible ! Nous avons tous la capacité de nous relier à l'invisible et d'interagir avec l'Univers au quotidien. A travers des exercices et pratiques simples, vous apprendrez à : Communiquer avec vos guides : Les reconnaître, les écouter et prendre confiance en vos facultés de réception. Etre un passeur d'âmes : Apprendre à communiquer avec les défunts et à purifier les lieux et mémoires. Communiquer avec les élémentaux (fées, elfes, lutins...) : Etablir le contact, entrer dans leur monde et travailler avec eux. Communiquer avec les animaux : Vous connecter à leur énergie, vous relier à leurs ressentis et dialoguer avec eux. Développer votre médiumnité : Canaliser, purifier votre aura, savoir à quels champs de fréquence vous relier, utiliser le pendule... Agir sur la matière : Expérimenter l'interaction de l'esprit sur la matière et agir avec les éléments. + 18 entraînements et visualisations audio : harmonisation énergétique, télépathie, voyages initiatiques, canalisations...