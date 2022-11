Is it love ? : Secret Palace. La nouvelle vie de Joyce

Le Palace célèbre cette année son 60e anniversaire. Pour l'occasion, trois jours de festivités sont prévus, avec notamment un festival de théâtre, des soirées animées au bar et un bal de clôture au 3e jour. Joyce est une jeune journaliste ; elle doit défendre sa place dans un magazine qui rencontre des difficultés financières. La chronique " people " qu'elle est censée alimenter est sur la sellette. Son boss lui donne une semaine pour produire du contenu qui regonfle les audiences, sinon, il sera contraint de se séparer d'elle. Tentant le tout pour le tout, Joyce contacte Cameron, intendant au Palace. Celui-ci lui doit un service depuis longtemps et la fait embaucher comme personnel de renfort pour les trois jours de festivités. Joyce compte sur ces trois jours pour ramener de l'info croustillante et sauver son job de journaliste. Elle va devoir découvrir les secrets qui se jouent dans les chambres luxueuses du Palace ou les couloirs du personnel, prendre des photos volées, écouter aux portes et collectionner les scoops... et peut-être pourra-t-elle lier l'utile à l'agréable... Ethan, Julian, Bethany, Tao... autant de crushs possibles !