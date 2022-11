Fisheye n°56 : Frénésie - Novembre 2022

Le nouveau Fisheye arrive dans les kiosques et les librairies début novembre. Un numéro riche d'histoires et d'images qui vous aideront à passer l'hiver. Avec au programme des images inédites d'Anders Petersen sur sa célèbre série du Café LehmitzA ; Guillaume Herbaut nous propose de revisiter son travail sur l'Ukraine à travers des photos de la nouvelle génération prises au cours des deux dernières décennies. Vous découvrirez également l'étonnante enquête visuelle de Nicolas Descottes sur les accidents de la route, et vous plongerez Dans le silence, une histoire très personnelle de Loïc Laforge. Enfin les portfolios de Niko Krijno et Leonardo Scotti, assez hauts en couleur, devraient vous sortir de la grisaille ambiante. Vous aurez aussi l'occasion de vous embarquer dans le Cinéma sonore, qui fait naitre des images dans le noir, grâce à une création de France Culture. Vous ferez plus largement connaissance avec Mathieu Pernot dont on tire le portrait. Vous découvrirez aussi un nouveau laboratoire d'expérimentation photographique et le paradoxe écologique des arts numériques. Sans oublier la riche actualité des expositions et publications des festivals d'automne : Paris Photo, PhotoSaintGermain, le festival du Regard, Planches Contact et bien d'autres encore...