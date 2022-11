Banana Fish : Coffret en 2 volumes : tomes 1 et 2

"- Une nuit au Vietnam, un mec de mon unité a complètement disjoncté. Il a chopé un M16 et il a tué trois de mes hommes. - Il était shooté ? - Je crois, ouais. Ils l'ont emmené dans un hôpital à Saïgon mais on a perdu sa trace. La dernière chose qu'il m'ait dite avant de disparaître, c'est... "Banana Fish" . - Intéressant mais... si quelqu'un ou une organisation de ce nom existe, on aurait dû en entendre parler depuis le temps, non ? " Ainsi commence Banana Fish... Les lecteurs ont accueilli la réédition de Banana Fish avec enthousiasme puisque la série est dans le top 10 des meilleures nouvelles séries manga 2021 selon GFK.