Black Panther T01 : Des ombres au tableau

De retour de ses voyages dans l'espace, la Panthère Noire reçoit des nouvelles inattendues d'un agent secret du Wakanda. Une course contre la montre s'engage pour T'Challa, qui doit non seulement sauver son agent, mais aussi dissimuler ses plans au reste du monde. Si la vérité était dévoilée, cela pourrait en effet coûter cher au chef des Avengers. Tout ce qu'il a construit en fait ! Nouvelle recrue prestigieuse pour Marvel : John Ridley. Le lauréat d'un "Oscar du meilleur scénario adapté" , pour le film 12 Years a Slave, prend les rênes de la série consacrée à T'Challa pour une nouvelle saga résolument orientée espionnage. Au dessin, le formidable Juann Cabal, qui a explosé sur la série Guardians of the Galaxy d'Al Ewing.