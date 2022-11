9 panneaux reliés de 22 x 22 cm + 3 oiseaux en papier, dans une boîte format 23 x 23 x 3 cm. Voici un imagier pour les tout-petits, qui se lit, se regarde, se joue et se construit. Un livre qui se déplie en un beau tapis de jeu. L'enfant pourra montrer, nommer, mais aussi crapahuter d'une image à l'autre. L'objet peut aussi être déployé en surprenantes cabanes où les interactions entre les images varient, et font naître des combinaisons qui inspirent des histoires différentes et dont les petits oiseaux à bascule deviennent les personnages. Lucie Félix a reçu la distinction de Grande Ourse 2021, décernée par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil.