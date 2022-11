Max fou de foot : 3 histoires spéciales Coupe du monde

Découvre Max et ses copains dans trois histoires de foot ! Allez les Bleues ! Les joueurs du Club de l'Etoile sont invités au premier match de l'équipe de France de la Coupe du monde féminine ! C'est pas juste ! Max et son équipe jouent contre l'équipe des Chamois. C'est un match diffi cile : leurs adversaires font beaucoup de fautes et l'arbitre siffl e pour n'importe quoi... Bienvenue au club ! Max et ses amis rencontrent Jaden, un enfant réfugié qui joue super bien au foot. Ils aimeraient beaucoup que Jaden rejoigne leur équipe... En bonus à la fin de ton livre, un carnet de foot à compléter toi-même !