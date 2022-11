Revue germanique internationale N° 36 : Les transferts franco-allemands dans la vie et la création

Les transferts franco-allemands dans la vie et la création musicales de 1870 à 1914 Les conséquences immédiates de la guerre de 1870 sur la vie et la création musicales en France et en Allemagne ont été très peu étudiées. Les auteurs du présent volume amorcent une réflexion sur cette question en interrogeant un moment charnière de l'histoire des transferts culturels entre les deux pays qui, après une longue période riche en échanges réciproques dans de multiples domaines, se trouvent en proie à de vives tensions politiques. Comment l'Allemagne et la France accueillent leurs compositeurs et interprètes respectifs au cours de cette période ? De quelles manières les compositeurs et musiciens français réagissent-ils face à la figure hégémonique de Richard Wagner, dont l'oeuvre suscite à la fois enthousiasme et rejet ? A quel point la création et la vie musicales de part et d'autre du Rhin reflètent-elles l'atmosphère politique et sociale, grevée par l'annexion de l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, qui règne alors dans les deux pays ? Le présent volume a été coordonné par Jean-Christophe Branger (Lyon 2) et Stefan Keym (Université de Leipzig), en coopération avec Jean-François Candoni (Rennes 2) et Damien Ehrhardt (Evry/Paris-Saclay).