Livre d'or de la moto. Edition 2022

Toute la saison de Moto GP où brillent désormais les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo. La saison de MotoGP 2022 s'ouvre désormais avec un champion du monde français : Fabio Quartararo. Avec son compatriote Johann Zarco, il ne leur a fallu que 2 Grands Prix, au GP d'Indonésie, pour fouler de nouveau le podium (Quartaro 2e et Zarco 3e). Les Français savent que la concurrence sera féroce tout au long de la saison avec notamment Bastianini et Bagnaia chez Ducatti ou encore Marquez et Mir. Voici les bases d'une saison de MotoGP palpitante. La suite vous est narrée par le menu dans ce Livre d'Or de la Moto 2022.