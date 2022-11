J'ai rencontré un cheval de mer

Elle révèle des formes dans la matière de la ville, la scrute au ras du sol, en prélève la substance de son scalpel qui fabrique des images. Il observe ces détails qui, à la loupe de son regard à elle, deviennent objets ou paysages. Il y voit se dessiner son expérience de l'exil, la raconte, fragmentée, dans un indémêlable de fulgurances et de butées. Elle ne cherche pas à enjoliver, c'est toute la force de ses images. Lui non plus ; il poétise, c'est différent. Tous deux tendent, dans l'oscillation entre le réel et l'imaginaire, à consigner et à oublier à la fois. La mémoire invente son temps, celui d'un présent composé de poésie et de photographie. Et dans cette conjugaison, singulière, des images et des textes, s'élabore quelque chose d'universel englobant des dedans et des dehors multiples.