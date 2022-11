Les détectives du Yorkshire Tome 8 : Rendez-vous avec le diable

LA MORT FAIT SON INTERESSANTE Un vent de panique souffle sur Bruncliffe : plusieurs vols sont recensés et un terrible incendie provoque l'explosion d'une caravane. Pour couronner le tout, Mme Lister débarque à l'Agence de recherche des Vallons pour déclarer la disparition de son fils Stuart. Incendie criminel, vols, disparition inexpliquée : tous ces incidents convergent vers un dangereux multirécidiviste. Samson et Delilah, les deux détectives les plus respectés des Vallons, mènent l'enquête...