Le vieil homme et Lambert

Un homme blanc du Québec dans la soixantaine. Un jeune homme du Kakaokro, un pays africain fictif. Une arnaque sentimentale doublée d'un enlèvement et d'une demande de rançon expédiée à un ministre du gouvernement du Canada. Deux policiers, l'un africain, l'autre canadien d'origine Sikh, mènent une enquête qui piétine. Trois truands qui sont aussi des soldats de la faction rebelle dans une guerre civile. Une confrontation de points de vue entre leur chef et la victime visée par l'enlèvement. L'affaire éveille des intérêts politiques convergents entre le Canada, la France et le Kakaokro. S'entremêlent à cela toutes les questions que permettent de soulever de si grands contrastes entre les personnages impliqués, la plupart malgré eux, dans une loufoque mais touchante histoire d'amour. Le tout teinté d'exotisme, d'humour et d'humanité. Un roman qui propose des pistes de réflexion sur un tas de questions et dont la trame narrative et les dialogues constituent un franc divertissement.