Killraven : L'intégrale (T01)

Nous sommes en 2018 et l'invasion de la Terre par les Martiens a réduit notre peuple en esclavage. Dans ce cauchemar post apocalyptique apparaît Killraven, un homme qui s'est fixé pour mission de libérer la Terre ! La collection INTEGRALE propose régulièrement des petits trésors de l'univers Marvel, tel l'album consacré à Deathlok ou encore celui-ci, qui met en lumière un personnage méconnu. Cet album contient l'intégralité de la saga et il faut noter que la majorité des épisodes n'a pas été rééditée depuis les années 80. Le Graphic Novel qui conclut l'épopée de Killraven est même inédit en France !