Fantastic Four par Mark Waid & Wieringo

Des insectes géants ! Des équations vivantes ! Johnny Storm en chef d'entreprise ! Des molécules instables explosives ! Vivez les aventures les plus folles des Quatre Fantastiques, avant de basculer dans l'horreur lorsque le Docteur Fatalis se décide à commettre l'impensable. Pour sauver l'un des leurs, les Fantastiques devront vaincre la mort elle-même ! Nous avons recueilli dans cet album tous les épisodes réalisés par Mark Waid (Daredevil, Captain America) et le regretté Mike Wieringo. Il s'agit d'une période extrêmement populaire dans la carrière de la Première Famille de l'univers Marvel, avec des sagas laissant beaucoup de place à l'humour et à l'amour familial qui unit cette équipe. Un nouveau film Fantastic Four, cette fois orchestré par les Studios Marvel, s'annonce à l'horizon !