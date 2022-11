La force des maux. Diagnostiquée Asperger, elle devient à 28 ans la femme la plus forte du monde

Consciente de sa différence dès l'enfance, Lya a 22 ans quand on lui diagnostique le syndrome d'Asperger. Cette professeure des écoles ne prévoyait nullement de mener un jour une carrière d'athlète de haut niveau, mais elle trouve un sens à sa vie grâce à la Force Athlétique, une discipline dans laquelle elle devient la n° 1 mondiale en quelques années seulement. C'est avec émotion et authenticité qu'elle partage son histoire, ses combats au quotidien face au handicap invisible : des difficultés dans les interactions sociales, au harcèlement scolaire, en passant par le sexime. Sa force, sa détermination et son courage suscitent l'admiration. Un message d'espoir pour donner à celles et ceux que la vie malmène, la force de ne jamais renoncer. Ce sport a bouleversé et transcendé ma vie. J'irais même jusqu'à dire qu'il m'a sauvée.