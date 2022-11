Austerlitz - 1805. Les grandes batailles de l'histoire de France 2

Lors des deux premières campagnes d'Italie et après de surprenantes victoires, Bonaparte à mis fin aux deux premières coalitions organisées contre la jeune République. La paix est faite après 10 ans de guerre. Mais la Grande-Bretagne, jalouse de conserver son hégémonie commerciale sur l'ensemble du globe, finance une troisième coalition. La Russie et l'Autriche commencent leurs mouvements armés... Bonaparte, devenu par plébiscite Napoléon, ne va pas leur laisser le temps de se réunir pour envahir la France... En ce 2 décembre 1805, non loin de Vienne, dans le sud de la Moravie, se tient un charmant petit village aux toits de chaumes, que domine un fort joli château : Austerlitz...