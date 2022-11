Les Reines de sang - Njinga, la lionne du Matamba T02

La reine noire Njinga fut un des très rares exemples de femme qui parvint au pouvoir et lutta toute sa vie contre les envahisseurs portugais, maintes fois trahie, maintes fois donnée pour morte, jouant habilement des querelles entre le Pape et Lisbonne, changeant de religion pour mieux se faire entendre. A sa mort, son royaume demeurera en paix pendant dix ans et indépendant jusqu'en 1830.