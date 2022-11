Les flocons magiques

La reine des Neiges confie à ses trois enfants, Olga, Ingrid et Hans, une mission de la plus haute importance : ils doivent remettre un étrange coffret au père Noël. Mais le chemin est parsemé d'embûches ! Un conte magique Quel secret renferment ces mystérieux flocons magiques contenus dans ce coffre ? Et quel est leur lien avec le père Noël ? Vite, vite, vite ! Les enfants doivent traverser la vallée pour les lui apporter ! Voici un conte venant tout droit du coeur de l'hiver et contenant le secret d'un Noël réussi... A l'aventure de la lecture Dans cette histoire, Olga, Ingrid et Hans devront faire face à de nombreux obstacles pour remplir la mission qui leur a été confiée par la reine des Neiges. Blandine Aubin propose un récit plein d'aventures accompagné de jeux pour lire de mieux en mieux !