Les enquêtes des enfants capables Tome 7 : A fond les charbonbons

A Torteville, les méchants n'ont qu'à bien se tenir ! Ben et Capucine, membres du club des Enfants Capables, veillent sur la ville et n'hésitent pas à se mettre en danger afin de démasquer les vilains. D'enquêtes en enquêtes, Ben et Capucine explorent et s'amusent toujours accompagnés de Toto, le chien mécanique, et de Ujesh, l'ami imaginaire. Les méchants n'ont aucune chance face à l'ingéniosité de Ben et à l'imbattable esprit d'analyse de Capucine. Retrouvez les tomes 1, 2 et 4 des aventures des Enfants Capables dans une intégrale pleine de surprises et de rebondissements à se procurer au plus vite !