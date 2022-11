Chroniques adelphiques - Ellà

Ellà a la prestance des danseurs de tango passionnés et la gouaille des titis parisiens, c'est dire s'il est difficile de lui résister. Dans cette tranche de vie, elle escamote sa vie passée dans un tourbillon de pas glissés sur les parquets lisses des salles de bal. Farouche et téméraire, elle valse avec sa recherche d'identité, sa solitude, son désir amoureux et les personnages passionnés qu'elle rencontre. Son colossale culot a fait d'elle la narratrice insubordonnée de sa propre histoire et de l'ensemble des récits des Chroniques adelphiques. Avoir jeté sa véritable autrice dans l'ombre en compagnie de sous fifres, lui permet de s'octroyer le droit de s'adresser avec une impertinence mal dégrossie à toutes et à tous sans aucun respect pour les conventions littéraires, c'est dire si elle fait peur. A vous qui choisissez de la lire, bonne chance !