Hikaru no go Luxe T20

Un jour, Hikaru, 11 ans, trouve dans une remise une vieille table de go. Soudain, de celle- ci surgit le fantôme qui y était enfermé : le fantôme de Saï Fujiwara, un génie du jeu de go de l'époque Heïan qui s'introduit dans l'esprit de Hikaru. Acceptant de permettre à Saï de jouer au go contre d'autres joueurs, Hikaru fait la connaissance d'Akira Toya, fils du meilleur joueur japonais.