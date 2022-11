Stade Rochelais, épopée 2022. L'incroyable saison des Maritimes

"Le premier jour de la saison, quand Ronan O'Gara est entré dans le vestiaire, il nous a dit : "Je veux gagner la Coupe d'Europe et le 28 mai, on gagnera la Coupe d'Europe. " Je pense qu'un bon nombre de gars dans l'équipe se sont dit qu'on avait un manager complètement branque ! " - Grégory Alldritt, Capitaine du Stade Rochelais "Partager ce trophée avec tout un peuple, 35 000 personnes sur le port, des images extraordinaires, c'était indescriptible. Ce jour-là, on est tous champions d'Europe. C'est le titre d'une grande famille, d'une grande communauté. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. C'est énorme. Enorme ! " - Vincent Merling, Président du Stade Rochelais Ce 28 mai 2022, le Stade Rochelais décroche une victoire historique contre les Irlandais du Leinster en finale de la Coupe d'Europe. Un événement majeur pour le club jaune et noir qui remporte le premier titre de son histoire. Revivez ce grand moment de sport grâce à ce beau-livre photos retraçant toute la saison des Maritimes. Vibrez au rythme du récit des matchs clés de l'épopée européenne, et découvrez des entretiens exclusifs avec le capitaine Grégory Alldritt, le président Vincent Merling et Philippe Saint-André. THIBAUT GEFFROTIN, journaliste indépendant, passionné de rugby, commentateur du Top 14 et de la ProD2 sur Canal+, ancien commentateur de la Premiership anglaise sur RMC Sport, nous raconte avec passion cette formidable aventure.