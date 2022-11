Gaspard et le mystérieux visiteur

Les histoires extraordinaires d'Aldebert, écrites et racontées par Aldebert, ce sont les aventures de Gaspard, un petit garçon ordinaire, dans un univers teinté de fantastique ! Cette année, Gaspard est en CM2, et les choses se compliquent depuis l'arrivée de Ryan, qui l'a pris en grippe. Pour reprendre confiance en lui, il va pouvoir compter sur sa bande de copains bien sûr, mais aussi et surtout sur un étrange petit garçon, qui lui semble curieusement familier... et des leçons de kung-fu qui tombent à point nommé !