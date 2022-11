Kuma Kuma Kuma Bear Tome 6

Après avoir combattu seule 10 000 monstres, notre ourse devra confectionner des flans ?? Yuna vient d'un autre monde et possède des pouvoirs inimaginables. Seule, elle va affronter 10 000 monstres qui se dirigent vers la Capitale Royale afin de protéger Cliff, le seigneur de Crimonia. Pendant ce temps, le magicien à l'origine de cette attaque fait face au roi. Quant à elles, Fina, Noir et Misa, les ferventes admiratrices des ours, partagent un grand secret, mais lequel ? !