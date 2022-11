Anna Caritas - Adeste Fideles

En décembre 1995, dans la petite ville de Saint-Hector, six adolescents sont retrouvés morts, pendus à l'intérieur de l'église dans une mise en scène macabre et terrifiante. Si ce Noël noir est devenu une histoire de peur pour les enfants, Stephan Walker, lui, avait 16 ans et il se trouvait aux premières loges du massacre. Pensionnaire au collège Anna Caritas, Stephan était loin de se douter que son béguin pour Nancy Grenier, son amitié malsaine avec John Roberts et son mépris envers son père deviendraient la genèse d'événements encore plus terrifiants. Parce que, lorsqu'on ouvre la porte à des forces démoniaques, il faut toujours faire attention à ce qu'on souhaite.