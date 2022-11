Tayo, un jeune Indien du Nouveau-Mexique, revient de la Seconde Guerre mondiale hanté par la mort de son cousin et l'âpreté des combats contre les Japonais dont il a été prisonnier. Son retour sur la réserve de Laguna Pueblo ne fait qu'accroître son sentiment d'aliénation, car pour Tayo comme pour nombre des siens, l'amour de sa terre porte en lui la honte de l'avoir perdue à jamais. Tandis que certains vétérans se refugient dans l'alcool ou la violence, Tayo s'interroge sur le véritable sens de son mal. Sa quête, qui le ramène aux croyances et aux traditions de son peuple, prend alors la forme d'une cérémonie, seule voie pour retrouver la lumière. Publié pour la première fois en 1977, Cérémonie a imposé Leslie Marmon Silko comme l'une des plumes majeures de la Renaissance indienne, aux côtés de James Welch, N. Scott Momaday et Louise Erdrich. Aujourd'hui réédité dans une traduction révisée et enrichi d'un avant-propos inédit, ce roman, qui puise aux sources de la mythologie amérindienne, continue de nous bouleverser. Puissant et poétique, il fait entendre la voix de tout un peuple pour en célébrer la force qui l'anime depuis toujours.