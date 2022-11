Vinifera : Le vin et la Chine

Les tribulations d'un jeune héritier bordelais. Le jeune Olivier Wiener pourrait hériter d'une belle propriété viticole à Bordeaux. Mais avant, il doit faire ses preuves. Direction : la Chine ! Car faire du vin ne suffit pas, encore faut-il savoir le vendre. La Chine, il n'y connaît rien, pourtant c'est un endroit stratégique pour faire ses armes dans le commerce. Entouré de ses nouveaux collègues, le jeune homme va découvrir une autre facette du métier de vigneron et visiter les régions reculées ou poussent les vignes chinoises. En Chine, la production semble intensive et le vin a un goût bien singulier en bouche. Après le choc culturel, Olivier va peu à peu comprendre le paradoxe de ce pays qui oscille entre traditions millénaires et désire de modernité. Il n'est pourtant qu'au début de son initiation. Il ne maîtrise pas encore les codes lors des repas d'affaires et va commettre des impaires ! Mais pas question de rester sur un malentendu ! A force de persévérance, il pourrait trouver ce qu'il est venu chercher si loin : l'expérience qui lui manque pour reprendre le domaine familial.