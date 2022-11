Brel : une vie à mille temps Tome 2

Brel au sommet de sa gloire. En 1960, un tout nouveau monde s'offre à Jacques Brel : c'est le début des grandes tournées ! S'il a bien connu la province, il va désormais découvrir l'Union soviétique, le Moyen-Orient, et les Etats-Unis ! Devenu une véritable idole, il commence à nourrir plus d'ambition quant à sa musique. Parallèlement sa vie personnelle se complique. Beaucoup de femmes gravitent autour de lui, des amies comme Clairette Odera mais aussi des maîtresses, ce qui ne l'empêche pas de nommer son épouse directrice de sa propre entreprise. Et Brel ne compte pas s'arrêter là ! Il enregistre Nº5, avec des titres tels que Marieke ou Le Moribond et entame de nouvelles tournées. Avec Les Bourgeois, Madeleine ou Les Biches, chansons qui deviendront parmi les plus emblématiques de son oeuvre et qui abordent des thèmes comme la vie, la société ou la politique, il s'affirme et gagne en maturité. En 1964, après le décès de ses parents, il se découvre une autre passion : l'aviation. Mais les spectacles s'enchaînent à un rythme endiablé... Brel est épuisé. Alors après une tournée en Afrique, il décide subitement d'arrêter les concerts ! Ses fans ne peuvent pas y croire ! Même Aznavour lui demande de reconsidérer la question. Mais Brel a bien d'autres projets en tête : faire du théâtre, naviguer, voler...