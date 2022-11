Pic et Toc : Mamaaan !

Le petit ver Sylvère pleure parce qu'il est perdu. Heureusement Pic et Toc sont là pour l'aider. Pic et Toc pensent avoir trouvé le frère de Sylvère, mais ce n'est qu'un concombre ! Puis ils croient voir la soeur de Sylvère, mais c'est une banane ! Enfin ils ont retrouvé sa maman avec ses beaux cheveux longs. Mais non ! s'écrie Sylvère, c'est une carotte ! Ah bon ? s'étonnent Pic et Toc. Mais où est donc la maman de Sylvère ?