Ce vignoble d'appellation pessac-léognan hors du commun, le seul château situé dans la ville de Bordeaux, allie à merveille tradition, modernité et audace. Le Château Les Carmes Haut-Brion cultive depuis le xve siècle une enclave de nature, de singularité et d'excellence à la jonction des communes de Pessac, Mérignac et Bordaux. Depuis 2010, la famille Pichet, tombée amoureuse de ce domaine si particulier, a ouvert une nouvelle ère de son histoire, mettant au service d'une haute idée du vin, le savoir-faire d'orfèvres de la vigne et de l'oenologie, dans le cadre inspirant d'un chai ultramoderne conçu par Luc Arsène-Henry et Philippe Starck. Tout est oeuvre d'art au Château Les Carmes Haut-Brion : des gestes accomplis quotidiennement pour l'excellence de la production, aux créations peintes sur les cuves du chai, pour aboutir au cru exceptionnel qui se révèle dans le verre. Un nectar déjà célébré par les critiques et les connaisseurs les plus exigeants.